Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 7 Eylül 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Deprem kuşağı sınırları içerisinde yer alan ülkemizde aktif fay hatlarının oluşturduğu son dakika deprem gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yakın tarihte meydana gelen Malatya Pötürge, Iğdır, Elazığ ve Akdeniz'de peş peşe meydana gelen depremlerden etkilenen Muğla Marmaris'teki depremler sonrası vatandaşlarımız son depremler bilgilerine erişmek adına 7 Eylül 2020 Pazartesi deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla bilgi araştırması yapmaya devam ediyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (20 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ)

7 Eylül 2020 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 18.08 itibariyle meydana gelen depremler şöyle;