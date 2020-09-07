Dışı dernek içi kumarhane

İSTANBULKüçükçekmece'de koronavirüs tedbirleri kapsamında baskın yapılan bir adreslerden birinin dernek görünümüyle kumarhane olarak işletildiği ortaya çıktı. Emniyet güçlerinin önceki gece yaptığı baskında kumar oynadığı belirlenen 27 kişiye bin 225'er lira para cezası kesildi. Ayrıca Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan kişi başı 3 bin 180 lira olmak üzere toplamda 118 bin 935 lira ceza kesildi. Tütün mamullerinin de kullanıldığı belirlenen adreste, bin 750 adet para yerine geçen oyun pulu ve 250 adet iskambil kağıdına el konuldu.