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Dışı dernek içi kumarhane

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 7.9.2020 ABONE OL
Dışı dernek içi kumarhane
İSTANBUL Küçükçekmece'de koronavirüs tedbirleri kapsamında baskın yapılan bir adreslerden birinin dernek görünümüyle kumarhane olarak işletildiği ortaya çıktı. Emniyet güçlerinin önceki gece yaptığı baskında kumar oynadığı belirlenen 27 kişiye bin 225'er lira para cezası kesildi. Ayrıca Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan kişi başı 3 bin 180 lira olmak üzere toplamda 118 bin 935 lira ceza kesildi. Tütün mamullerinin de kullanıldığı belirlenen adreste, bin 750 adet para yerine geçen oyun pulu ve 250 adet iskambil kağıdına el konuldu.
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Dışı dernek içi kumarhane
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