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Eren'in bıçakla öldürüldüğü 'yol verme' kavgası kamerada

'nın Çubuk ilçesinde, trafikte yol verme nedeniyle çıkan, Eren 'nın (28) bıçaklanarak, öldürüldüğü kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gümüşboğa'nın, 7 kişi tarafından tekme tokat dövülmesi sonucu yere yığıldığı görüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 14:45 Son Güncelleme: 7.9.2020 15:08 ABONE OL
Eren'in bıçakla öldürüldüğü 'yol verme' kavgası kamerada

Olay, 30 Ağustos gecesi, Bulvarı'nda meydana geldi. Otomobillerinin plakaları öğrenilemeyen Eren ile B.K. arasında, trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda Gümüşboğa, bıçaklandı.

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Eren'in bıçakla öldürüldüğü 'yol verme' kavgası kamerada

Ağır yaralanan , çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eren Gümüşboğa, ilk tedavisinin ardından 'ya sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

Eren'in bıçakla öldürüldüğü 'yol verme' kavgası kamerada

Eren 'nın hayatını kaybettiği kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde Gümüşboğa'nın, otomobiliyle diğer aracın önünü kesip, sürücü B.K. ile kavga etmeye başladığı anlar yer aldı.

Eren'in bıçakla öldürüldüğü 'yol verme' kavgası kamerada

Görüntülere göre kavgaya, B.K.'nin otomobilinden inen 2 kişi ile çevrede bulunanlar da karıştı. 'nın yanında buluna arkadaşı ise kavgayı ayırmaya çalıştı; ancak engel olamadı.

Eren'in bıçakla öldürüldüğü 'yol verme' kavgası kamerada

Bir anda 7 kişinin arasında kalan , 1,5 dakika boyunca tekme tokat dövülerek, bıçaklandı. Gümüşboğa'nın, en son bir kişinin yumruk darbesiyle yere düştüğü ve kalkamadığı anlar yer aldı.

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Eren'in bıçakla öldürüldüğü 'yol verme' kavgası kamerada
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