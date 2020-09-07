Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Eşe 9 bıçak darbesi

Eşe 9 bıçak darbesi

AA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 ABONE OL
Eşe 9 bıçak darbesi
Bursa'da, eşi tarafından vücudunun 9 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Arabayatağı mahallesinde yaşayan Orhan D. (39) ile eşi Melek D. (37) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Zanlı, tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla Melek D.'yi vücudunun 9 yerinden bıçakladı. Sesleri duyanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan kadını Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Şüpheli ise olay yerinde gözaltına alındı. Melek D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşe 9 bıçak darbesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA