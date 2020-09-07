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Evine giren hırsız, ağzından düşürdüğü altın dişi alıp kaçtı

Böylesi hırsızlık vakası ne görüldü ne duyuldu. 'da meydana gelen olay herkesi şaşkına çevirdi. Yalnız yaşayan 85 yaşındaki Hatice Godan isimli kadının evine hırsız girdi. Yaşlı kadın, hırsızla karşılaşınca paniğe kapıldı ve ağzındaki takma altın dişi yere düştü. Hırsız, fırsattan istifade yere düşen altın dişi alıp kayıplara karıştı. Hayatının şokunu yaşayan kadın, komşulardan yardım istedi. İhbar sonrası polis hırsızın peşine düştü.

DHA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 12:09 Son Güncelleme: 7.9.2020 12:16 ABONE OL
Evine giren hırsız, ağzından düşürdüğü altın dişi alıp kaçtı

'da, Hatice Godan'ın (85) evine giren kimliği belirsiz kişi, eşinden hatıra kalan ve 20 gram altın olan takma dişlerini ağzından düşünce çalıp, kaçtı. Hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatılırken, Hatice Godan, "Dişlerim altındı, eşimden kaldı. Kim bilir kaç senelikti" dedi.

Evine giren hırsız, ağzından düşürdüğü altın dişi alıp kaçtı

Olay, cuma akşamı, Yıldırım ilçesine bağlı Şible Mahallesi'nde meydana geldi. Hatice Godan'ın tek başına yaşadığı 2 odalı eve, kimliği belirsiz kişi girdi.

Evine giren hırsız, ağzından düşürdüğü altın dişi alıp kaçtı

Evde bir anda tanımadığı kişiyle göz göze gelen Godan, paniğe kapıldı. Bu sırada Godan'ın ağzından 20 gram altın olan takma dişleri yere düştü. Hırsızlık şüphelisi ise hemen altın dişleri alıp, evden çıktı.

Evine giren hırsız, ağzından düşürdüğü altın dişi alıp kaçtı

POLİS, HIRSIZIN PEŞİNDE

Godan'ın yardım istediği komşularının ihbarıyla eve polis ekipleri geldi. Olay yeri incelemesi yapan ekipler, görgü tanıklarının da ifadelerine başvurarak, hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

Altın dişlerinin, ölen eşinin hatırası olduğunu belirten Hatice Godan, "Dişim ağzımdan düştü. Birini alıp hemen ağzıma taktım, diğerini takamadım. Aldığı gibi cebine koydu. Kim olduğunu bilmiyorum. Eve nasıl girdiğini de anlamadım. Üst kattaki komşuma seslendim ama sesimi duyuramadım. Dişlerim altındı. Eşimden kaldı. Kim bilir kaç senelikti. Eşim öldü. Bugün biraz yemek yemeye başladım. Yemek yerken zorlanıyorum. Gelen kişinin üzerinde beyaz giysi vardı. Alnında yara vardı. İçeri girince korktum" dedi.

Evine giren hırsız, ağzından düşürdüğü altın dişi alıp kaçtı

Altın dişlerinin, ölen eşinin hatırası olduğunu belirten Hatice Godan, "Dişim ağzımdan düştü. Birini alıp hemen ağzıma taktım, diğerini takamadım. Aldığı gibi cebine koydu. Kim olduğunu bilmiyorum.

Evine giren hırsız, ağzından düşürdüğü altın dişi alıp kaçtı

Eve nasıl girdiğini de anlamadım. Üst kattaki komşuma seslendim ama sesimi duyuramadım. Dişlerim altındı. Eşimden kaldı. Kim bilir kaç senelikti. Eşim öldü.

Evine giren hırsız, ağzından düşürdüğü altın dişi alıp kaçtı

Bugün biraz yemek yemeye başladım. Yemek yerken zorlanıyorum. Gelen kişinin üzerinde beyaz giysi vardı. Alnında yara vardı. İçeri girince korktum" dedi.

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Evine giren hırsız, ağzından düşürdüğü altın dişi alıp kaçtı
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