Son dakika: Güleda Cankel cinayetinde flaş gelişme! Ailesi harekete geçti

'YARGI YORUM YAPMAZ'

Kararın üst mahkemeden döneceğine inandıklarını söyleyen Avukat Öztürk, şunları söyledi:

"Mahkeme kendince yorum yapmış ama mahkeme ya da yargı yorum yapmaz. Delillere bakar ve bunun üzerinden karar verir. O geceki darp olayı, vatandaşların şikayetleri üzerine polise gidilmesi, Güleda'nın ölümle tehdit edildiğini söylemesi üzerinde hiç durulmamış. Bunlar şu açıdan önemli; tehdit etmesi ve 2 defa boğazını sıkması. Bunu ilk karakol ifadesinde kendi ifade ediyor. 'Ben 2 kez boğazını sıktım, öldürmeye teşebbüs ettim' diyor zaten. Bunlar katilin ne kadar sebatla, kararlı bir şekilde, öldürmeye yönelik hareketleri olduğunu gösteriyor. Bunlar hiç dikkate alınmamış.



