Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İlker'den kahreden haber

'den kahreden haber

Bursa'da büyüme ve gelişme geriliği hastalığı nedeniyle 15 yaşında olmasına rağmen 65 santimetre boyunda ve 4 kilo ağırlığında olan Bayrak, hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 23:05 Son Güncelleme: 7.9.2020 23:10 ABONE OL
İlker'den kahreden haber

Bursa'da büyüme ve gelişme geriliği hastalığı nedeniyle 15 yaşında olmasına rağmen 65 santimetre boyunda ve 4 kilo ağırlığında olan Bayrak, hayatını kaybetti.

İlker'den kahreden haber

İnegöl'de yaşayan ve 2005 yılında dünyaya gelen Adnan ve Elif Bayrak çiftinin çocukları Bayrak, doğduğunda gelişme şikayeti ile ailesi tarafından Bursa'daki hastanelere götürüldü. Burada teşhisi konulamayan Bayrak, daha sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü. İlker Bayrak'ın burada yapılan tetkiklerinde, milyonda bir görülen 'Silver- Russell' yani büyüme ve gelişme geriliği hastası olduğu tespit edildi.

İlker'den kahreden haber

HAYATINI KAYBETTİ

Bayrak, akşam saatlerinde evde oynarken rahatsızlandı. Oğlunun kalbinin durduğunu fark eden Elif Bayrak, İlker'i kucağına alarak, sokağa çıktı. Sokakta bulunan kişilerden yardım isteyen anne Elif Bayrak, özel bir otomobille İlker'i İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

İlker'den kahreden haber

acil servis bölümüne götürülürken, anne Elif Bayrak sinir krizi geçirdi. İlker Bayrak, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
İlker'den kahreden haber
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA