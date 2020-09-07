İstanbul’da korkutan görünmez kaza kamerada... Şişli’de yakıt alan sürücü çalışanın bacağını ezdi

ARAÇLA BACAĞININ ÜZERİNDEN GEÇTİ

Çalışanı göremeyen sürücü ise, aracıyla bacağından üzerinden geçti. Çalışanın bağırması üzerine kaza yaptığını anlayan sürücü aracı durdurarak indi. İstasyondaki çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çalışanı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

