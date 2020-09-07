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’da korkutan görünmez kaza kamerada... ’de yakıt alan sürücü çalışanın bacağını ezdi

'de bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan sürücü, harekete geçtiği esnada yere eğilen çalışanın bacağını ezdi. Görünmez kaza kameralara yansırken, hafif yaralanan çalışan hastaneye kaldırıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 10:23 Son Güncelleme: 7.9.2020 10:40 ABONE OL
İstanbul’da korkutan görünmez kaza kamerada... Şişli’de yakıt alan sürücü çalışanın bacağını ezdi

Kaza, geçtiğimiz 2 Temmuz Perşembe günü saat 09.00 sıralarında Darülaceze Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, panelvan tipi araçla istasyona gelen sürücü yakıt almaya başladı.

Şişli'de yakıt alan sürücü çalışanın bacağını ezdi | Video

Yakıtını alan sürücü aracına bindikten sonra istasyondan ayrılmak için harekete geçti. O esnada yere eğilerek pompa sistemiyle uğraşan çalışan Serhat A, yere uzandı.

İstanbul’da korkutan görünmez kaza kamerada... Şişli’de yakıt alan sürücü çalışanın bacağını ezdi

ARAÇLA BACAĞININ ÜZERİNDEN GEÇTİ

Çalışanı göremeyen sürücü ise, aracıyla bacağından üzerinden geçti. Çalışanın bağırması üzerine kaza yaptığını anlayan sürücü aracı durdurarak indi. İstasyondaki çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çalışanı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

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İstanbul’da korkutan görünmez kaza kamerada... Şişli’de yakıt alan sürücü çalışanın bacağını ezdi
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