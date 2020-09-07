Jessica May kimdir? Maria ile Mustafa dizisi oyuncusu Jessica May kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...

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Başrollerinde , Hilmi Cem İntepe, Tamer Levent gibi oyuncuların yer aldığı ’nin yeni dizisi Maria ile Mustafa bugün seyirciyle buluşacak. Yönetmen koltuğunda Faruk Teber’in oturduğu senaryosunu Birol Elginöz’ün yazdığı dizi drama, romantik aşk formatıyla sunulacak. Öte yandan dizinin başrol oyuncusu Jessica May’e ilişkin detaylar diziyi izlemeye hazırlanan seyirciler tarafından merak edilerek Jessica May kimdir, kaç yaşında, ? Gibi sorularla araştırılıyor. Peki, Jessica May kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler…

Giriş Tarihi: 6.9.2020 20:58 Son Güncelleme: 7.9.2020 11:46 ABONE OL
Jessica May kimdir? Maria ile Mustafa dizisi oyuncusu Jessica May kaç yaşında, nereli?

ekranlarında bugün seyirciyle buluşacak heyecanla bekleniliyor. Yönetmenliğini Faruk Teber'in senaryosunu Birol Elginöz'ün üstlendiği drama, romantik aşk formatlı dizinin başrol oyuncularında olan 'e ilişkin bilgiler diziyi izleyecek olanlar tarafından Jessica May kimdir, kaç yaşında, ? Sorularıyla merak edilerek araştırılıyor. Peki, Jessica May kimdir, kaç yaşında, nereli?

JESSICA MAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İşte Jessica May'e ilişkin tüm biyografik bilgiler…

Jessica May (d. 5 Aralık 1993 Paranacity, Brezilya), Brezilyalı oyuncu ve model.

Jessica May kimdir? Maria ile Mustafa dizisi oyuncusu Jessica May kaç yaşında, nereli?

HAYATI VE KARİYERİ

5 Aralık 1993 tarihinde Brezilya'nın Paranacity şehrinde öğretmen bir anneden ve çiftçi bir babadan dünyaya gelmiştir. Annesi Maria Aparecida May ve babası Rogerio Drociunas'tır. Rogerio adında bir erkek kardeşi vardır. 15 yaşında çiftliğinden ayrılarak Sao Paulo şehrine yerleşmiş ve modellik yapmaya başlamıştır. Dizi sektörüne Türkiye'de Yeni Gelin ile başlayan May, kariyerine 2019 yılında Dert Bende filmini çekerek devam etmiştir. İstanbul'da düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week defilesinde tasarımcı Çiğdem Akın'ın kampanya yüzü olmuş, 2018 yılında da Paris Hilton ve ünlü Türk modellerle Dosso Dossi Fashion Show defilesinde model olarak yer almıştır.

Jessica May kimdir? Maria ile Mustafa dizisi oyuncusu Jessica May kaç yaşında, nereli?

KİŞİSEL HAYATI

30 Haziran 2018'de fotoğrafçı Hüseyin Kara ile Brezilya'da evlendi.

HAYIRSEVERLİK

Otizm farkındalık gününde 'Onların Gözünden' projesi kapsamında otizmli çocuklara poz vererek otizm derneklerine destek oldu. Ayrıca 2018'de Denizli'de dikilmek üzere 2000 fidan bağışladı. May, 2019 yılında Geleceğin Güçlü Kadınları projesinde üniversiteli kız çocuklarına burs toplanması için podyuma çıktı.

Jessica May kimdir? Maria ile Mustafa dizisi oyuncusu Jessica May kaç yaşında, nereli?

FİLMOGRAFİ

Televizyon dizileri

  • 2017-2018 - Yeni Gelin - Bella Bozok - Başrol oyuncusu - Show TV
  • 2020 - Maria ile Mustafa - Maria - Başrol oyuncusu - ATV

Filmler

2019 - Dert Bende - Pelin - Başrol oyuncusu

Jessica May kimdir? Maria ile Mustafa dizisi oyuncusu Jessica May kaç yaşında, nereli?

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Jessica May kimdir? Maria ile Mustafa dizisi oyuncusu Jessica May kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler...
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