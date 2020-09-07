Kabine toplantısı ne zaman başlıyor ve bitiyor? Kabine toplantısı sonrası kısıtlama kararı verilecek mi, Cumhurbaşkanı saat kaçta açıklama yapacak?

Coronavirüs salgını sürecinde salgına ilişkin durum değerlendirmelerinin gerçekleştiği ve tedbir kararlarının alındığı Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı için araştırmalar da hız kazandı. Kabinenin kritik konu başlıklarından birini son dönemde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan koronavirüs vaka sayıları oluşturuyor. Peki, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte detaylar…

KABİNE BUGÜN TOPLANIYOR! KABİNE TOPLANTISI SONRASI KISITLAMA KARARI VERİLECEK Mİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesine başkanlık edecek. Toplantıda kritik korona vaka sayısına ilişkin detayların konuşulacağı bildirilirken öte yandan yeni kararlar alınıp alınmayacağı da merak ediyor. Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? Sorusu şimdiden vatandaşlar tarafından yanıt aramaya başladı…