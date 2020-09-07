Kabine toplantısı ne zaman başlıyor ve bitiyor? Kabine toplantısı sonrası kısıtlama kararı verilecek mi, Cumhurbaşkanı saat kaçta açıklama yapacak?

Coronavirüs salgını sürecinde salgına ilişkin durum değerlendirmelerinin gerçekleştiği ve tedbir kararlarının alındığı Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı için araştırmalar da hız kazandı. Kabinenin kritik konu başlıklarından birini son dönemde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan koronavirüs vaka sayıları oluşturuyor. Peki, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte detaylar…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesine başkanlık edecek. Toplantıda kritik korona vaka sayısına ilişkin detayların konuşulacağı bildirilirken öte yandan yeni kararlar alınıp alınmayacağı da merak ediyor. Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? Sorusu şimdiden vatandaşlar tarafından yanıt aramaya başladı…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.00'te Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'ne katılacak. Erdoğan daha sonra saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sunum yapması bekleniyor.
Kabinenin en önemli gündem maddelerinden biri koronavirüsle mücadele olacak. Son dönemde artan koronavirüs vakalarına karşı alınabilecek yeni tedbirler masaya yatırılacak. Okulların 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlaması ve yüz yüze eğitimde alınacak önlemler değerlendirilecek.
Toplantının diğer önemli gündem maddesi ise son dönemde Yunanistan'ın tetiklediği kriz olacak. Toplantıda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü faaliyetler, KKTC ile ortak tatbikatın yanı sıra önümüzdeki günlerde atacağı adımlar ele alınacak. Krizin çözümü içim diyalog kapısını açık tutulurken, Almanya ve NATO'nun bu yöndeki girişimleri de değerlendirilecek. Toplantıda, "Yunanistan'ın Ege'deki hukuk ihlalleri" başlığında da özel bir değerlendirme yapılması bekleniyor.
Kabinede Libya'daki son gelişmeler de masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac'ı kabulünün ardından yapılacak kabine toplantısında Libya'da atılacak adımlar da değerlendirilecek.
Toplantıda ayrıca ekonomideki gelişmeler, sel felaketinin vurduğu Giresun'da yürütülen çalışmalar da ele alınacak.
İRAN İLE ONLİNE ZİRVE
Erdoğan'ın yarın da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden "web konferans" yöntemiyle önemli bir toplantıya katılması bekleniyor. Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başkanlığında Türkiye-İran Yüksek Düzeyli Stratejik İşbiriliği Konsey Toplantısı gerçekleştirilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle toplantının internet üzerinden yapılmasına karar verildi. Toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ile ticaret hacmini arttırmak için atılacak karşılıklı adımlar masaya yatırılacak.