KPSS lisans sınavında kaplumbağa terbiyecisi kimin eseri sorusu sosyal medyada gündem oldu. ÖSYM tarafından bu hafta sonu gerçekleştirilen KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek soruları damga vururken Türk resim sanatının en meşhur ve en pahalı tablosu olarak kabul edilen eser hakkında detaylı araştırma başladı. Peki Kaplumbağa Terbiyecisi kimin eseri?

KAPLUMBAĞA TERCİYECİSİ KİMİN ESERİ?

Türk resim sanatının en meşhur ve en pahalı tablosu olarak kabul edilen Kaplumbağa Terbiyecisi 1906 yılında ünlü Türk ressam Osman Hamdi Bey'in eseridir. Osman Hamdi Bey 1907 yılında bu tablonun ikinci versiyonu olan ve farklı ayrıntılar içeren küçük bir tablo daha çizmiş ve akılarda soru işaretlerinin oluşmasına neden olmuştur.

KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ ESERİ HAKKINDA

Kaplumbağa Terbiyecisi"Kaplumbağa Terbiyecisi", Osman Hamdi'nin en ilgi çeken ve özgün eserlerinden birisidir. 1906 tarihli eser, özellikle "Lale Devri"ndeki "Sadabad Eğlenceleri"nde geceleri bahçelerin aydınlatılması için kaplumbağaların sırtlarına mumlar dikilerek serbest bırakıldıkları bilgisi bir ipucu olabilir. Yani Osmanlı'nın devlet düzeninde "kaplumbağalar" da "kapıkulları" arasında yer almışlardır.

Bu arada birkaç Osmanlı kurumunun (Sanay-i Nefise, Asar-ı Atika Müzesi, Duyun-u Umumiye, vb.) en üst düzeyinde yönetici olan Hamdi Bey'in kendi iş yapma alışkanlığı/tarzı ile astlarının yaklaşımlarına ilişkin bir allegori akla gelmektedir. Osman Hamdi'nin kendisi olan "Terbiyeci" elinde neyi, boynunda maşası sırtında "keşkül-ü fıkarası" (dervişane bir tevekkülü akla getirmektedir. Hafif öne eğilmiş olarak yapraklarını yiyen üç kaplumbağaya nezaret etmektedir.

Arkada kalan iki kaplumbağa ise yemeğe yanaşmaya çalışmaktadır. Osman Hamdi Bey'in mesai arkadaşlarına yönelik acımasız, ümitsiz bir hicvi olarak yorumlanabilir bir resim bu... Önemli olan, alçaktaki tek ışık kaynağından gelen ışıkla aydınlanan resmin, öğelerinin ilgiyi konuya odaklayan bir yalınlık ve kurgu ile her tür gereksiz ayrıntının ayıklandığı çok başarılı bir bir başyapıt olmasıdır.

Uzun süre işadamı Erol Aksoy'un koleksiyonunda bulunan tablo Erol Aksoy'un varlıklarına TMSF'nin el koymasıyla geçici süre devlete geçmiştir. Eser Aralık 2004'de açık arttırmaya çıkarıldı. Türk resim sanatının en yüksek bedeline çıkan fiyatla Suna Kıraç-İnan Kıraç Vakfı kuruluşu Pera Sanat Müzesi açık arttırmayı kazandı.

Tablo bugün Suna Kıraç-İnan Kıraç Vakfı Pera Sanat Müzesi'nde sergilenmektedir.