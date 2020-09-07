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ve 2 yeğenini tüfekle yaraladı

’da bir şahıs, arazi anlaşmazlığı yüzünden ve 2 yeğenini av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Sevenler Sokak’ta meydana geldi.

İHA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 21:29 ABONE OL
Kardeşi ve 2 yeğenini tüfekle yaraladı

'da bir şahıs, arazi anlaşmazlığı yüzünden ve 2 yeğenini av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Sevenler Sokak'ta meydana geldi.

Kardeşi ve 2 yeğenini tüfekle yaraladı

Edinilen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığından dolayı Cem Ş., ikametini basmaya geldiğini iddia ettiği Ahmet Ş., yengesi Hatice Ş. ve 2 yeğeninin üzerine otomatik av tüfeği ile ateş etti.

Kardeşi ve 2 yeğenini tüfekle yaraladı

Saçmalar Ahmet Ş. ve 2 oğluna isabet etti. Kardeşini ve yeğenleri vuran Cem Ş., tüfeği ile karakola giderek teslim oldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kardeşi ve 2 yeğenini tüfekle yaraladı

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Kardeşi ve 2 yeğenini tüfekle yaraladı
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