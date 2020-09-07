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Kendi yaktığı tarlada can verdi

ZAHİDE VURAL
Giriş Tarihi: 7.9.2020 ABONE OL
Kendi yaktığı tarlada can verdi
Kırşehir Kaman'da, tarlasında başlattığı yangından kaçamayan 91 yaşındaki Mustafa Vezi yanarak can verdi. Olay, gündüz saatlerinde yaşandı. İbrişim Köyü'nde bulunan bir tarlada yangın çıktığını gören Zafer Alkan, muhtara haber verdi. Muhtarın ihbarı üzerine Kaman Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri gelerek yangını söndürdü. Yangın sonrası tarama çalışmaları sırasında ekipler, Vezi'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Mustafa Vezi, 2 Eylül 2019'dan beri Kırşehir Huzurevi'nde yaşıyordu. Pandemi nedeniyle haziranda İbrişim köyünde yaşayan oğlunun evine geçen Vezi, kendi tarlasında başlattığı anız yangınında alevlere teslim oldu.
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Kendi yaktığı tarlada can verdi
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