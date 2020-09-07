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’nda korku hâkim

’un ilçesi şiddetli bir yağışta tıpkı ’un Dereli ilçesi gibi riski taşıyor. Dere yatağına kurulan ilçenin havadan görüntüsü tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor

Giriş Tarihi: 7.9.2020 ABONE OL
Köprübaşı’nda korku hâkim
Doğu Karadeniz Bölgesi'nin birçok yerinde dere kenarlarına yapılan binalar dikkat çekerken özellikle Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde dere yatağında yapılan binalar adeta tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. İlçeye bağlı Beşköy mahallesinde 7 Ağustos 1998'de meydana gelen sel ve heyelan felaketinde 47 kişi hayatını kaybetmişti. Aradan geçen 22 yıl içinde Beşköy'e sadece 3 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezinde meydana gelebilecek sel ve heyelan riskine karşı hiçbir önlem alınmadı. 1998'de Beşköy mahallesinde yaşanan sel felaketine tanıklık eden Hasan Kara, yaptığı açıklamada "O zamandan bu zamana kadar fazla bir şey değişmedi" dedi.

'TEDİRGİNLİK YAŞIYORUZ'
Beşköy Mahalle Muhtarı Aydın Tüfekçioğlu ise o günleri bir daha yaşamak istemediklerini belirterek "Alt yapı olarak bir şeyler yapılmaya çalışıldı ama yeterli değil" diye konuştu. Beşköy mahalle sakinlerinden Hasan Yıldırım da, "Köprü yerine menfezler yapıldı. Bu menfezin tıkanması halinde ikinci bir sel felaketi kaçınılmaz. Burası halen afat alanı. Her an tedirginiz" ifadelerini kullandı. İHA

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Köprübaşı’nda korku hâkim
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