Koronavirüsü yendi mücadeleye geri döndü

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi pandemi servisinde çalışan 26 yaşındaki Büşra Korkmaz, 15 Mart'ta yeni tip koronavirüs salgınının patlak vermesini ardından pandemi katında görev yapmaya başladı. Koronavirüs hastalarını tedavide en ön safta görev aldı, onların bir an önce sağlığına kavuşması için gece gündüz mücadele etti. Ancak 1 Mayıs'ta kendisi de virüsü kaptı. Kontrollerin ardından tek başına kaldığı evde kendisini izole etti. İlaçlarını aksatmadan alıp karantina kurallarına harfiyen uydu. 20 günde iyileşti. Hemen servisine koştu, bıraktığı yerden arkadaşlarına katıldı.Büşra hemşire son günlerde vaka sayılarını artmasının tek nedeninin insanların ihmalinden kaynaklandığını söyledi. Bulaşıcı hastalığın asla boşluk kabul etmediğini belirten Korkmaz, "Bu işin lütfeni yok. İlk yaptığınız hatada virüs gelip size yapışıyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına sım sıkı uyalım. Bir tek nefes almak için hastaların ne çektiğini ben biliyorum. Bizzat kendim hastalıkla mücadele ederken yaşadıklarımı ben bilirim" dedi. Emeklerinin boşa gitmemesi için bu hastalıkla mücadelede belirlenen kurallara çok sıkı şekilde uyulmasını da isteyen Büşra hemşire, "Sokaklarda sosyal mesafeye uymayan, maskesiz dolaşan insanları gördüğümde serviste yatan hastalar gözümün önüne geliyor. Kurallara uyalım" diyerek çağrıda bulundu. Korkmaz ayrıca uygun bir zamanda immün plazma bağışında bulunacağını da kaydetti.