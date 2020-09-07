Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) maratonu, "Genel Kültür-Genel Yetenek" ve "Eğitim Bilimleri" oturumları dün yapıldı. ÖSYM tarafından 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde yapılan sınav adaylar için bir maratona dönüştü. Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Mobil A.Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek iki öğrenci kimliklerini evlerinde unuttuklarını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak polisten yardım istedi. Bunun üzerine iki polis ekibi öğrencilerin bulunduğu yere yönlendirilerek evlerinden kimliklerini almaları sağlandı. Öğrenciler, kapılarının kapanmasına 10 dakika kala sınava yetişti. Koşarak okula giriş yapan öğrenciler polislere teşekkür etti. Ekipler daha sonra adayların ailelerini arayarak bilgi verdi. Karabük'te de bazı adaylar polis araçlarıyla sınava yetiştirildi. İzmit'te de geç kalan bir kızı polis motosikletiyle sınava yetiştirdi. Sınava son saniye yetişenler gibi, yetişeyemeyenler de çoktu. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 dakika geciken aday görevlileri ikna edemedi. Bir aday ise sınava yetişebilmek için koşarak okuldan ayrıldı. İstanbul Kağıthane'de ise bir aday dakikalarca kapıyı yumruklasa da içeri alınmadı. Antalya'da sınavı bir dakikayla kaçıran genç bir kız ise uzun süre gözyaşı döktü. Genç kızı polis memurları ve arkadaşları teselli etti. Sınava geciken adaylardan biri ise kapıyı elleriyle açmaya çalıştı.