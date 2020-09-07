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Metrobüse kaçak binen çocuklar canlarını hiçe saydı!

İstanbul Beylikdüzü'nde kayda geçen bu görüntüler yürekleri ağza getirdi. Metrobüse para ödemeden binmek isteyen iki çocuk, D-100 karayoluna inerek bariyerlerden atlayıp istasyona geçiş yaptı. Çocukların süratli şekilde geçen araçlara aldırış etmeden canlarını hiçe sayması şaşkına çevirdi. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

DHA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 11:06 ABONE OL
Metrobüse kaçak binen çocuklar canlarını hiçe saydı!

Beylikdüzü'nde metrobüse ücretsiz binebilmek için yan yoldan her gün binlerce araç geçen D-100 karayoluna, buradan da metrobüs hattına ulaşarak, tel örgülerin altından geçen iki çocuk görenlerin yüreğini ağzına getirdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

TEL ÖRGÜLERİN ALTINDAN GEÇTİLER

Esenyurt ile Beylikdüzü arasından geçen metrobüse binmek isteyen kimlikleri belirlenemeyen iki küçük çocuk, araçların arasından geçerek D-100 karayoluna ulaştı. İki çocuk, araçları dikkatle kolladıktan sonra üç şeritli yoldan koşarak metrobüs yolunun bulunduğu noktaya ulaştı, Buradaki tel örgülerin altından geçen iki çocuk daha sonra yine metrobüsün kendilerine çarpma ihtimalini göz ardı ederek durağa girdi. Çocukların metrobüse binebilmek için yaşamlarını tehlikeye atmalarını şaşkınlıkla izleyenler olası kazanın kaçınılmaz olabileceğini söyledi.

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Metrobüse kaçak binen çocuklar canlarını hiçe saydı!
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