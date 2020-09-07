Nihat hoca iyileşti

SABAH yazarı ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Kovid-19'a yakalanması sevenlerini üzmüştü. Sağlık durumu merak edilen Hatipoğlu hakkında doktorundan açıklaması geldi. Doktor Ersin Günay, "Tedavisini yaptığımız Nihat Hatipoğlu hoca sağlığına kavuştu" notuyla Instagram'da bir fotoğrafı paylaştı. Ülkemizin yetiştirdiği en iyi ilahiyat profesörleri arasında yer alan Hatipoğlu, oldukça dikkat etmesine rağmen Kovid-19 corona virüse yakalandığını hastalığı ağır geçirdiğini belirtmişti. Durumu kötüleşen Hatipoğlu hastanede tedavi altına alınmıştı.