Okulun duvarı çöktü, 1 işçi öldü

Olay, saat 15.30 sıralarında Fahrettin Altay Mahallesi'ndeki Şehit Bekir Şenğiyit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. Bir yüklenici firma tarafından güçlendirme ve oranım çalışması yapılan okulda işçiler çalıştığı sırada bina içindeki yıkılmak istenen bir duvar çöktü.