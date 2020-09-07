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Okulun duvarı çöktü, 1 işçi öldü

'nın Ilgın ilçesinde güçlendirme ve onarım çalışması yapılan Şehit Bekir Şenğiyit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bir duvarının çökmesi sonucu altında kalan işçi Yaşar Sarı (50) hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 18:32 Son Güncelleme: 7.9.2020 18:33 ABONE OL
Okulun duvarı çöktü, 1 işçi öldü

'nın Ilgın ilçesinde güçlendirme ve onarım çalışması yapılan Şehit Bekir Şenğiyit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bir duvarının çökmesi sonucu altında kalan işçi Yaşar Sarı (50) hayatını kaybetti.

Okulun duvarı çöktü, 1 işçi öldü

Olay, saat 15.30 sıralarında Fahrettin Altay Mahallesi'ndeki Şehit Bekir Şenğiyit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. Bir yüklenici firma tarafından güçlendirme ve oranım çalışması yapılan okulda işçiler çalıştığı sırada bina içindeki yıkılmak istenen bir duvar çöktü.

Okulun duvarı çöktü, 1 işçi öldü

Bu sırada orada çalışan işçi Yaşar Sarı enkaz altında kaldı. Enkaz altından kurtarılan Sarı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ilgın Devlet Hastanesi'nde doktorlarım tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Okulun duvarı çöktü, 1 işçi öldü

Sarı'nın otopsinin ardından cesedinin memleketi Isparta'nın Yalvaç ilçesine gönderileceği belirtildi.

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Okulun duvarı çöktü, 1 işçi öldü
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