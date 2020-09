On numara sonuçları ve hızlı bilet sorgulama! 7 Eylül 2020 Milli Piyango Online ile 10 On Numara çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

On numara şans oyununun yeni dönemdeki altıncı çekilişi bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilecek. Beklenen büyük ikramiyenin 138.530 TL olduğu çekiliş için geri sayım başladı. İnternet üzerinden dilediği rakamları seçerek kuponlarını oluşturan kişiler on numara çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusuna da yanıt arıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek ve MP TV'den canlı izlenebilecek on numara sonuçları kazandıran numaralar listesi bu başlık altında yer alacak. 7 Eylül 2020 On Numara sonuçları bilet sorgulama ekranına buradan ulaşabilirsiniz.

7 EYLÜL 2020 ON NUMARA SONUÇLARI BİLET SORGULAMA

On numara yeni dönemde kazandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta tüm numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiyeyi iki kişi kazanmıştı. Bu akşam ise ödül 138 Bin TL değerinde olacak. On numara çekilişi sonuçları açıklanması ile birlikte kazandıran numaralar listesine sabah.com.tr'den ulaşabileceksiniz.