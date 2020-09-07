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Otomobilin birinin çarptığı diğerinin de üzerinden geçtiği İngiliz kadın öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen (46) önce bir otomobilin çarpması, ardından da arkadan gelen başka bir otomobilin üzerinden geçmesi sonucu yaşamını yitirdi. Kazaya karışan araçlardan biri karşı şeride geçip takla attı. Kazanın ardından iki otomobilin sürücüsü de gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 12:37 Son Güncelleme: 7.9.2020 12:43 ABONE OL
Otomobilin birinin çarptığı diğerinin de üzerinden geçtiği İngiliz kadın öldü

Kaza, Kestel Mahallesi D-400 karayolu üzerinden dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan İngiliz Fezhana Bettael'e Gazipaşa yönünden gelen Ahmet Ş.'nin (24) kullandığı 07 HTN 80 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan kadın turist yerde hareketsiz kalırken, Deniz G.'nin kullandığı 07 ABG 786 plakalı otomobil de üzerinden geçti. Kazanın etkisiyle 07 HTN 80 plakalı otomobil refüjde bulunan ağaca çarptıktan sonra takla atarak karşı şeritte durdu.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Fezhana Bettael'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İngiliz kadının cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sürücüler Ahmet Ş. ve Deniz G. ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobilin birinin çarptığı diğerinin de üzerinden geçtiği İngiliz kadın öldü
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