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Park halindeki araçlara saldırdı! Polisler yakaladı araç sahibi şikayetçi oldu

Şişli’de arkadaş grubu ile ilerlerken öfkelenen bir kişi park halinde duran araca saldırmaya başladı. Aracı parçalamaya çalışan kişiye yoldan geçen polisler müdahale ederken durum araç sahibine bildirilince şüpheli hakkında tarafından soruşturma başlatıldı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 7.9.2020 18:06 Son Güncelleme: 7.9.2020 18:07 ABONE OL
Park halindeki araçlara saldırdı! Polisler yakaladı araç sahibi şikayetçi oldu

Arkadaş grubu ile ilerlerken öfkelenen bir kişi park halinde duran araca saldırmaya başladı. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Şişli'de meydana geldi. Akşam saatlerinde Eskişehir Mahallesinde ilerleyen 3 arkadaştan Ö.B., isimli genç adam bir anda sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı öfkelenerek bağırmaya başladı.

PARK HALİNDEKİ ARACA SALDIRDI
Tartışma artıp öfkesine hâkim olamayan genç adam sokakta park halinde bulunan bir araca tekmeler savurarak saldırmaya başladı. Bu sırada olay yerinden geçen emniyet güçleri araca saldıran Ö.B., ve 2 arkadaşını gözaltına alarak karakola götürdü.

SALDIRI ANI KAMERALARA YANSIDI
Emniyette ifadesi alınan Ö.B., söz konusu sokaktan arkadaşları ile birlikte gittiklerini ancak herhangi bir araca zarar vermediklerini söyledi. Sokakta bulunan güvenlik kameralarını inceleyen emniyet güçleri ise Ö.B.'nin söz konusu araca zarar verdiğini tespit etti.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Hasar gören aracın sahibini tespit eden güvenlik güçleri yaşanan olayın ardından kendisine bilgi vererek karakola davet edince genç kadın Ö.B.'den şikâyetçi oldu. Şikâyetin ardından şüpheli hakkında 'Mala Zarar Verme' suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Park halindeki araçlara saldırdı! Polisler yakaladı araç sahibi şikayetçi oldu
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