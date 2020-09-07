Random ne demek? Random atmak, gülmek ne anlama gelir?

Son dönemde her yaştan insanın kullandığı sosyal medyada yoğun olarak kullanılan terim "random" sözlük anlamı olarak rastgele anlamını taşıyor. Yazılı iletişim esnasında kişiler güldüğünü ifade etmek amacıyla rastgele harflere tıklıyor. Peki, Random atmak, gülmek nedir, ne anlama gelir? İşte detaylar…

RANDOM NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Random İngilizce kökenli bir kelime olmakla beraber mesaj ve sosyal medya üzerinde sıkça kullanılan bir sözcüktür. Random sözcüğünün sözlük anlamı "Rastgele" demektir. Öte yandan bu kelimenin şimdilerde internet camiasında kullanılan farklı bir anlamı bulunmaktadır. Evrilmiş olan bu anlam; kişilerin güldüğü anlarda kullandığı rastgele harfleri gösterir…

RANDOM ATMAK, RANDOM GÜLMEK NEDİR?

Eğlenceli durumlarla karşılaşıldığı zaman veya komik bir anı anlatırken kullanılan "Random gülmek" kelimelerle anlatılmayacak anları ifade etmektedir.

Klavyede bulunan harflerde herhangi bir anlam ifade etmeden rastgele şekilde harflere basılması ile olur ve kısaca büyük bir kahkaha atmak anlamına gelmektedir.

Sosyal medya ve mesajlaşırken son dönemde kullanılmakta olan bu ifade, son dönemde kişilerin güldüğünü, kahkaha attığı ifade etmektedir. Örnek vermek gerekirse "aşmflbmgflnm" şeklinde herhangi harfe basarak bu durumu ifade edebilirsiniz.

Bu ifade şekline "random gülmek, random atmak" adlandırmaları yapılmıştır…