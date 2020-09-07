Rüyada kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz, sarı ve siyah kedi görmenin anlamı nedir?

Gün içinde yaşanan olaylar uykuda görülen rüyaları etkiliyor. Bunlardan en sık görülen rüyalar arasında kedi görmek yer alıyor. Rüyada kara kedi görmek hüzne, kedere ve düşmanlığa yorulurken, Rüyada yavru kedi gören kimse yakın çevresini ihmal ettiği ve yeterli ilgi alaka göstermediğine delalet eder. Kedi sevmesi, tırmalaması, ölmesi, cinsine göre kedi görmek farklı farklı yorumlanabiliyor. Buna göre; Rüyada kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz, sarı ve siyah kedi görmenin anlamları…

RÜYADA KEDİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada görülen kedinin birden çok anlamı vardır. Kara kedi, beyaz kedi, sarı kedi görmek rüya sahibinin yaşadığı olaylarla ilintilidir. Her insan mutlaka rüya görür. Bazı kişiler daha sık rüya görürler. Rüyalarda yaşananlar tahmin edemeyeceğimiz kadar hızlı gerçekleşir. Çok kısa bir kaç saniyelik rüyalar sırasında bile çok uzun ve değişik olaylar görmekteyiz. Rüyada kedi görmek ise yaratıcılığı ve gücü temsil eder. Aynı zamanda çoğu kimse rüyada görülen kedinin şanssızlık ve uğursuzluk getirdiğini düşünür.

RÜYADA KARA KEDİ (SİYAH KEDİ) GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kara kedi yani siyah renkte kedi görülmesi husumete, savaşa yorulurken aynı zamanda şefkat duyguları olan bir kadına da işaret etmektedir. Rüyada kara kedi görmek hüzne, kedere ve düşmanlığa yorulur. Çok eski zamanlardan beri siyah kedi uğursuzluk anlamını taşır.

RÜYADA SARI KEDİ GÖRMEK

Rüyada sarı kedi görmek yayı gören kişinin hayatında daha önce hiç yapmadığı hataları yapacağına, çevresindeki insanları küstüreceğine, kızdıracağına, onların tepkisini alacağına neden olacak yanlışlıklar yapacağı anlamlarını taşır. Rüya sahibinin kendini tehlikeye atacağına yorumlanır.

RÜYADA BEYAZ KEDİ GÖRMEK

Rüyada beyaz kedi görmek çekilen sıkıntılardan sonra çıkılacak refaha dalalet ediyor. Rüyada beyaz kedi görmek, rüyayı gören kişinin, aile hayatında ve iş hayatında çok sıkıntılı ve zor zamanların yaklaşmakta olduğuna ve rüya sahibinin, azim ve sabır göstererek bu sorunlardan kurtulacağına işaret eder.

RÜYADA BİRDEN FAZLA KEDİ GÖRMEK

Rüyada görülen birden fazla kedi rüya sahibinin hayatındaki karmaşıklığı ifade eder. Yaşanan değişimleri ve hayatındaki kararsızlıkları işaret eder. Kişi, en kısa sürede kendini daha yakından tanımak için elinden geleni yapmalı ve kararlarında tutarlı olmaya özen göstermelidir. Verdiği kararların arkasında durarak emin adımlarla ilerlemelidir.

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