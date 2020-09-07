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Şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü ortadan kayboldu

Dün gece saatlerinde 'da şaşkına çeviren bir kaza yaşandı. Virajı döndüğü sırada şarampole yuvarlanan otomobil için olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sürücüyü bulamadı. Sürücü bir süre tarlada arandı ancak sürücünün aracı bırakarak kaza yerinden ayrıldığı öğrenildi.

İHA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 08:42 Son Güncelleme: 7.9.2020 08:54 ABONE OL
Şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü ortadan kayboldu

Adıyaman'da takla atarak şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü kaza sonrası kayıplara karıştı.

Olay gece saatlerinde Yenisanayi Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. 06 TDE 34 plakalı Renault marka otomobil virajı alamayarak şarampole yuvarlandı ve ters döndü. Takla atan otomobili gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerine geldiğinde ne sürücü nede otomobilde kimseyi göremedi.

POLİS, TARLADA SÜRÜCÜYÜ ARADI

Sürücünün olay yerinde otomobilini bırakarak kaza yerinden ayrıldığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarlada yaptıkları aramada sürücüye ulaşamayınca otomobil çekici ile otoparka çekildi.

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Şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü ortadan kayboldu
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