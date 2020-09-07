Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama! 7 Eylül 2020 MPİ Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Çılgın Sayısal Loto'nun yeni dönemdeki on dördüncü çekilişi bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz haftalardan bu yana büyük ikramiyeyi kazanan kişinin çıkmaması nedeniyle devreden ödül 58.933.363 TL'ye yükseldi. Ödülün giderek yükselmesi nedeniyle ilgi ise bir hayli arttı. 7 Eylül 2020 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama motoru!
Sayısal Loto'nun yeni dönemdeki 14. çekilişinde 58.933.363 TL değerindeki büyük ikramiye sahibini arayacak. MP TV ile canlı yayınlanacak olan dev çekilişin ardından kazandıran numaraları heyecanla araştırılacak.
SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Çılgın Sayısal Loto'nun bugünkü çekilişi saat 21:30'da başlayacak. MP TV ile canlı yayında izleme imkanına sahip olacağınız dev çekilişin sonuçları dakikalar sonra ise bu başlık altında yer alacak. Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı üzerinden de bilet numaranızı yazarak size çıkan ikramiye olup olmadığını öğrenebilirsiniz.
5 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Çılgın Sayısal Loto'da 5 Eylül çekilişi Milli Piyango Online'da yapıldı. Haftanın kazanan numaraları şu şekilde oldu;
18, 54, 61, 70, 75, 85 ve joker 87
ÇILGIN SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLGİLER
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.