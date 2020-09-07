Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama! 7 Eylül 2020 MPİ Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

sonuçları bilet sorgulama! 7 Eylül 2020 MPİ Online ile Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

’nun bu akşam gerçekleştirilecek olan çekilişi öncesi heyecan üst seviyeye çıktı. Yeni dönemde yapılan çekilişlerde büyük ikramiyeyi kazandıran numaraların tahmin edilememesi nedeniyle büyük ikramiyede giderek arttı. Bugüne devreden rakam 58.933.363 TL oldu. Zengin olma hayali ile bugün için kuponlarını oluşturanlar Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusunun cevabını araştırmaya başladı. 7 Eylül 2020 Online ile bilet sorgulama ekranına aşağıdan ulaşabilirsiniz. İşte MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama motoru!

Giriş Tarihi: 7.9.2020 15:12 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama! 7 Eylül 2020 MPİ Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Çılgın 'nun yeni dönemdeki on dördüncü çekilişi bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz haftalardan bu yana büyük ikramiyeyi kazanan kişinin çıkmaması nedeniyle devreden ödül 58.933.363 TL'ye yükseldi. Ödülün giderek yükselmesi nedeniyle ilgi ise bir hayli arttı. 7 Eylül 2020 Online ile Çılgın bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama motoru!

7 EYLÜL ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA

Sayısal Loto'nun yeni dönemdeki 14. çekilişinde 58.933.363 TL değerindeki büyük ikramiye sahibini arayacak. MP TV ile canlı yayınlanacak olan dev çekilişin ardından kazandıran numaraları heyecanla araştırılacak.

Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama! 7 Eylül 2020 MPİ Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Çılgın 'nun bugünkü çekilişi saat 21:30'da başlayacak. MP TV ile canlı yayında izleme imkanına sahip olacağınız dev çekilişin sonuçları dakikalar sonra ise bu başlık altında yer alacak. bilet sorgulama ekranı üzerinden de bilet numaranızı yazarak size çıkan ikramiye olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

5 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto'da 5 Eylül çekilişi Online'da yapıldı. Haftanın kazanan numaraları şu şekilde oldu;

18, 54, 61, 70, 75, 85 ve joker 87

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama! 7 Eylül 2020 MPİ Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ÇILGIN SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLGİLER

Çılgın , 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama! 7 Eylül 2020 MPİ Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama! 7 Eylül 2020 MPİ Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama! 7 Eylül 2020 MPİ Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA