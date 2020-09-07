ŞOK aktüel ürünler kataloğu 9 Eylül 2020: Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK aktüel ürünlerde DEV FIRSATLAR! Yeni haftanın indirimli ürünler listesi müşterilerinin talepleri doğrultusunda ilerliyor. Evinizin ihtiyaçları için uygun ve kaliteli fırsatlarıyla her hafta yeni kataloğunu yayınlanan ŞOK indirimli ürünler listesi merak ediliyor. Bu hafta Alpina 3'lü Cam Ankastre Set 1.079 TL, Rowell 32" Led Televizyon 799 TL ve Camlı Sarkıt Avize 32,95 TL'den satışa sunulacak. Peki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte indirimli tam liste

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! 9- 15 EYLÜL ŞOK KATALOĞU

Şok aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste halinde yayınlandı. Her hafta yeni ürünleri tüketicisiyle buluşturan markette bu hafta kaçırılmayacak fırsat ürünleri yer alıyor. İşte 9 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam listesi

ŞOK 9 EYLÜL 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Alpina 3'lü Cam Ankastre Set 1.079 TL

Rowell 32" Led Televizyon 799 TL

Camlı Sarkıt Avize 32,95 TL

Raks Saç Düzleştirici 54,90 TL

Sinbo Tost Makinesi 149 TL

Teba Elektrikli Cezve 59,90 TL

Everest Wifi Güvenlik Kamerası 199 TL,

Asonic Karaoke Mikrofon 59,90 TL

Asonic HDMI Kablo 12,95 TL

Paşabahçe Casablanca Bardak 355 cc 2,99 TL

S-Link Dalga Koruma Adaptörü 39,95 TL