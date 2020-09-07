Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

gelecek mi? Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

Sokağa çıkma yasağına ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor. Özellikle son dönemlerde corona vaka sayısındaki artış nedeniyle kısıtlamaların tekrar geri gelip gelmeyeceği vatandaşların gündeminde yer almakta. Bilindiği üzere; salgının başlarından itibaren kısıtlamalar getirilmiş, önlem ve tedbir kuralları alınmıştı. Peki; gelecek mi? Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

Giriş Tarihi: 7.9.2020 14:09 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

Corona virüsü salgını nedeniyle gündemde mi değil mi merak ediliyor. Geçen hafta yapılan Bilim Kurulu Toplantısı kararlarının ardından kısıtlamalara ilişkin araştırmalar başladı. Özellikle Ankara corona vaka sayısındaki artış nedeniyle Ankara Valisi Vasip Şahin de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki; sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da vakaların tırmanış eğiliminde olduğunu açıklamıştı. İstanbul'dan çok daha fazla vakanın bulunduğunu söyleyen Koca, kenttekileri tedbire davet etmişti.

Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

Açıklamaların ardından gözler Başkent Ankara'ya çevrilmişti. Ankaralılar, herhangi bir olup olmayacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama Ankara Valisi Vasip Şahin'den geldi.

Şahin, herhangi bir sokağa çıkma yasağının gündemlerinde olmadığını belirtti. Bunun yanı sıra, diğer illere ilişkin de bir bulunmuyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA