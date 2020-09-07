Corona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı gündemde mi değil mi merak ediliyor. Geçen hafta yapılan Bilim Kurulu Toplantısı kararlarının ardından kısıtlamalara ilişkin araştırmalar başladı. Özellikle Ankara corona vaka sayısındaki artış nedeniyle Ankara Valisi Vasip Şahin de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki; sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da vakaların tırmanış eğiliminde olduğunu açıklamıştı. İstanbul'dan çok daha fazla vakanın bulunduğunu söyleyen Koca, kenttekileri tedbire davet etmişti.