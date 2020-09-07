Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Eşinin amcası Fuat Ocak'ın taciz ve tehdit ettiği Gökçen Ocak'ın videosu ortaya çıktı! "Cinsel organını göstererek..."

haberi: Eşinin amcası 'ın taciz ve tehdit ettiği 'ın videosu ortaya çıktı! "Cinsel organını göstererek..."

Twitter'da 'ın paylaştığı video en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyadan paylaşım yapan Gökçen Ocak, eşinin amcası tarafından aylardır tacize uğradığını ve tehdit edildiğini belirten bir video çekerken gözyaşlarını tutamadı. Ölmek istemediğini evladına annelik yapmak istediğini söyleyen Gökçen Ocak'ın bu sözleri sonrasında Twitter'da #FuatOcaktutuklansın konu başlığı TT oldu. Kayınvalidesinin de vurulduğunu ifade eden talihsiz kadın yetkililere seslendi. İşte haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 7.9.2020 10:24 Son Güncelleme: 7.9.2020 10:33 ABONE OL
Son dakika haberi: Eşinin amcası Fuat Ocak'ın taciz ve tehdit ettiği Gökçen Ocak'ın videosu ortaya çıktı! Cinsel organını göstererek...

Sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasında yer alan Gökçen Ocak'ın videosu herkesi derinden yaraladı. Kayınvalidesinin yakın zamanda silahla vurulduğunu ölümden döndüğünü ifade eden talihsiz kadın eşinin amcası tarafından defalarca tacize uğradığını, tehdit edildiğini anlattı. Eşinin amcası Fuat Ocak'ın kendisine yaptığı hareketleri de paylaşan Gökçen Ocak'ın bu paylaşımları sonrası 'Fuat Ocak Tutuklansın' etiketi binlerce mesaj aldı.

Maltepe Gülsuyu'nda yaşayan Gülşen Ocak, sosyal medya hesabından kendisine yapılan tehdit ve tacizi paylaştı. Eşinin amcası Fuat Ocak tarafından hakaretlere uğradığını ifade eden talihsiz kadın 'Ölmek istemiyorum, çocuğuma annelik yapmak istiyorum. Kayınvalidem yeni vuruldu ben de vurulmak istemiyorum." dedi.

Gökçen Ocak'ın yakarışı sosyal medyayı salladı! Eşinin amcası Fuat Ocak'tan hakaretler... | Video

Çekilen videoda Fuat Ocak'ın "Oğlum bunlar adam değil ki bu sefer ben sizi kökten halledeceğim, göreceksiniz." dediği görülüyor.

İŞTE GÖKÇEN OCAK'IN O TWEETLERİ...

"İstanbul maltepe'de eşimin akrabaları tarafından devamlı tehtid ediliyorum can güvenliğim yok fuat ocak çıkan bir tartışma da oglu aykut ocak'a silah vererek kayinvalidemi vurdurdu şimdi sıra bende can devamlı tehtid ediliyorum taciz ediliyorum DUYUN NE OLUR

Aksam 23 de alınıyoruz gece 3'de eve geliyoruz. Şikayetimizi geri cekmemiz için herşeyi yaşattılar bize şikayetimizi geri çektik fakat tehtid hakaret ve tacizler hala devam ediyor kolluk kuvvetleri ve gerekli mercilere lütfen etiket yapın ÖLMEK İSTEMİYORUM"

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Eşinin amcası Fuat Ocak'ın taciz ve tehdit ettiği Gökçen Ocak'ın videosu ortaya çıktı! "Cinsel organını göstererek..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA