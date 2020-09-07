Son dakika haberi: Eşinin amcası Fuat Ocak'ın taciz ve tehdit ettiği Gökçen Ocak'ın videosu ortaya çıktı! "Cinsel organını göstererek..."

Çekilen videoda Fuat Ocak'ın "Oğlum bunlar adam değil ki bu sefer ben sizi kökten halledeceğim, göreceksiniz." dediği görülüyor.

İŞTE GÖKÇEN OCAK'IN O TWEETLERİ...

"İstanbul maltepe'de eşimin akrabaları tarafından devamlı tehtid ediliyorum can güvenliğim yok fuat ocak çıkan bir tartışma da oglu aykut ocak'a silah vererek kayinvalidemi vurdurdu şimdi sıra bende can devamlı tehtid ediliyorum taciz ediliyorum DUYUN NE OLUR

Aksam 23 de alınıyoruz gece 3'de eve geliyoruz. Şikayetimizi geri cekmemiz için herşeyi yaşattılar bize şikayetimizi geri çektik fakat tehtid hakaret ve tacizler hala devam ediyor kolluk kuvvetleri ve gerekli mercilere lütfen etiket yapın ÖLMEK İSTEMİYORUM"