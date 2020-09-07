Son dakika haberi: Lüks rezidanstan düşen camla hayatını kaybetti! O görüntüler ortaya çıktı...

Yenibosna Değirmenbahçe Caddesi üzerinde bulunan bir rezidansta kiralık ev arayan 42 yaşındaki Soner Elveren, talihsiz bir olay sonucu hayatını kaybetti. Soner Elveren'in başına 15. kattan nedeni bilinmeyen şekilde cam düştü. Cam düşmesi sonucu yere yığılan Elveren sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Talihsiz adam bir çocuk babasıydı...
BAHÇELİEVLER'DE LÜKS REZİDANSTAN DÜŞEN CAMLA ÖLÜM
Bahçelievler'de lüks rezidansta kiralık ev bakmaya gelen Soner Elveren binanın 15. katından cam düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, geçtiğimiz hafta Yenibosna Değirmenbahçe Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. Rezidansa kiralık ev bakmak için gelen grafiker Soner Elveren'in başına 15. kattan henüz bilinmeyen bir nedenle cam düştü. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Elveren başına düşen camla yere yığılırken yanındaki kadın ise son anda kurtuluyor.
Bahçelievler'de lüks rezidanstan düşen camla ölüm... Feci olay kamerada | Video
Camın düşmesiyle yere yığılan Elveren'i görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Elveren'e ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalelere rağmen Soner Elveren olay yerinde hayatını kaybetti. Bir çocuk babası 42 yaşındaki Elveren İstanbul'da toprağa verildi.