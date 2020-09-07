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: Lüks rezidanstan düşen camla hayatını kaybetti! O görüntüler ortaya çıktı...

'un ilçesinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi! bilgisine göre Bahçelievler'de lüks bir rezidansta kiralık ev bakmaya gelen isimli kişi, bir binanın 15. katından düşen cam yüzünden yaşamını yitirdi. Elim olayın görüntüleri saniye saniye kaydedilirken güvenlik kamerası görüntüleri izlendikten sonra soruşturma başlatıldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 09:50 Son Güncelleme: 7.9.2020 09:59 ABONE OL
Son dakika haberi: Lüks rezidanstan düşen camla hayatını kaybetti! O görüntüler ortaya çıktı...

Yenibosna Değirmenbahçe Caddesi üzerinde bulunan bir rezidansta kiralık ev arayan 42 yaşındaki , talihsiz bir olay sonucu hayatını kaybetti. Soner Elveren'in başına 15. kattan nedeni bilinmeyen şekilde cam düştü. Cam düşmesi sonucu yere yığılan Elveren sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Talihsiz adam bir çocuk babasıydı...

BAHÇELİEVLER'DE LÜKS REZİDANSTAN DÜŞEN CAMLA ÖLÜM

'de lüks rezidansta kiralık ev bakmaya gelen Soner Elveren binanın 15. katından cam düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Lüks rezidanstan düşen camla hayatını kaybetti! O görüntüler ortaya çıktı...

Olay, geçtiğimiz hafta Yenibosna Değirmenbahçe Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. Rezidansa kiralık ev bakmak için gelen grafiker 'in başına 15. kattan henüz bilinmeyen bir nedenle cam düştü. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Elveren başına düşen camla yere yığılırken yanındaki kadın ise son anda kurtuluyor.

Bahçelievler'de lüks rezidanstan düşen camla ölüm... Feci olay kamerada | Video

Son dakika haberi: Lüks rezidanstan düşen camla hayatını kaybetti! O görüntüler ortaya çıktı...

Camın düşmesiyle yere yığılan Elveren'i görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Elveren'e ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Bir çocuk babası 42 yaşındaki Elveren 'da toprağa verildi.

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Son dakika haberi: Lüks rezidanstan düşen camla hayatını kaybetti! O görüntüler ortaya çıktı...
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