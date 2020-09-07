Son dakika haberi: Lüks rezidanstan düşen camla hayatını kaybetti! O görüntüler ortaya çıktı...

Camın düşmesiyle yere yığılan Elveren'i görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Elveren'e ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalelere rağmen Soner Elveren olay yerinde hayatını kaybetti. Bir çocuk babası 42 yaşındaki Elveren İstanbul'da toprağa verildi.