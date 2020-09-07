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: Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı! İşte yurtta

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlerine göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; kıyıları ile , ve çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasına göre Türkiye'de ...

İHA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 09:20 Son Güncelleme: 7.9.2020 09:25 ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı! İşte yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERDE BEKLENEN HAVA DURUMUYLA GÜNÜN EN YÜKSEK SICAKLIKLARI İSE ŞÖYLE:

Ankara: Az bulutlu 30
İstanbul: Az bulutlu 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 33
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 31
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı bulutlu 26
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

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Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı! İşte yurtta hava durumu
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