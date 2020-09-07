Son dakika: Muş'ta korkutan deprem! Tüm ilçelerde hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

AFAD'dan gelen son dakika haberine göre Muş Sarmaşık'ta 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 9.60 olarak açıkladı. Deprem tüm ilçelerde hissedilirken, Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.9, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada "Korkut ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alındı." ifadelerine yer verildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ