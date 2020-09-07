Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Muş'ta korkutan deprem! Tüm ilçelerde hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika: 'ta korkutan ! Tüm ilçelerde hissedildi - ve son depremler listesi

Muştan son dakika haberi geldi. ve tarafından yapılan açıklamaya göre 'ta 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği Kandilli Rasathanesi tarafından 5.0 kilometre olarak açıklanırken, şu ana kadar can ya da mal kaybı bildirilmedi. Muş depreminin merkez üssünün Sarmaşık olduğu duyuruldu. İşte, yaşanan depreme ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 7.9.2020 12:05 Son Güncelleme: 7.9.2020 12:22 ABONE OL
Son dakika: Muş'ta korkutan deprem! Tüm ilçelerde hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

AFAD'dan gelen son dakika haberine göre Muş Sarmaşık'ta 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 9.60 olarak açıkladı. Deprem tüm ilçelerde hissedilirken, Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.9, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada "Korkut ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alındı." ifadelerine yer verildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Muş'ta korkutan deprem! Tüm ilçelerde hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA