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Son dakika: Sosyal medya fenomeni 'ye maymun operasyonu! 5 ay önce de aynısını yapmıştı...

Son dakika haberine göre; Sosyal medya fenomeni 'ye operasyon düzenlenerek, yasal işlem yapıldı. Polis ekiplerinin eve baskın düzenleyerek gerçekleştirdiği operasyonun sebebi olarak İzgi'nin yasa dışı yollar ile ülkeye soktuğu maymun gösterildi. Sosyal medya fenomeni 5 ay önce de başka bir maymunu ülkeye kaçak yollar ile sokmuş, polis ekipleri maymuna el koymuştu.

DHA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 17:35 Son Güncelleme: 7.9.2020 17:41 ABONE OL
Son dakika: Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'ye maymun gözaltısı! 5 ay önce de aynısını yapmıştı...

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı hayvan edindiği iddiasıyla sosyal medya fenomeni 'ye baskın yaptı. İzgi'ye işlem yapılırken yasadışı yollarla elde ettiği maymunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Son dakika: Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'ye maymun gözaltısı! 5 ay önce de aynısını yapmıştı...

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya fenomeni 'nin Eyüpsultan'da bulunan evine operasyon yaptı.

Son dakika: Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'ye maymun gözaltısı! 5 ay önce de aynısını yapmıştı...

Operasyonda yapılan aramada evde, "Makak" cinsi bir maymun ele geçirildi. Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan ve bakılması yasak olan maymuna el koyan polis ekipleri, İzgi'ye işlem yaptı.

Son dakika: Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'ye maymun gözaltısı! 5 ay önce de aynısını yapmıştı...

Maymun ise, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yaklaşık 5 ay önce de 'ye operasyon yapıldığı ve baktığı başka bir maymuna el konulduğu öğrenildi.

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Son dakika: Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'ye maymun operasyonu! 5 ay önce de aynısını yapmıştı...
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