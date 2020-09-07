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Tedbirlere birlikte uyarak başarabiliriz

Giriş Tarihi: 7.9.2020 ABONE OL
Tedbirlere birlikte uyarak başarabiliriz
Türkiye'de dün test yapılan 96 bin 842 kişiden 1578'ine Kovid-19 teşhisi konulurken, 53 kişi de hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 279 bin 806, can kaybı ise 6 bin 673 oldu. Ağır hasta sayısı 1102, zatürre oranı yüzde 7.6 olarak açıklandı. 1013 kişinin daha tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 251 bin 105'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım" dedi. ANKARA
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Tedbirlere birlikte uyarak başarabiliriz
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