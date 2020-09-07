Tekirdağ'da 15 milyon lirayı zimmetine geçiren bankacı yakalandı

Başkentte para nakil görevlisi olarak çalışan kişinin yaptığı soygun sonrası, bir soygun haberi de Tekirdağ'dan geldi. 2013 yılından itibaren aranan zanlı bugün düzenlenen operasyonla yakalandı.

15 MİLYON LİRAYI ZİMMETİNE GEÇİRDİ



Tekirdağ ve Kırklareli'de bankanın kredi sorumlusu olarak çalışan, hesap uzmanı Sonay F., iddiaya göre, 2013 yılında daha önce bankadan kredi çeken arkadaşlarına ait bilgilerle yaklaşık 15 milyon lira kredi çekip, zimmetine geçirdi. Çektiği kredileri borsaya yatırdığı belirtilen Sonay F., taksitleri de zamanında ödedi.

MÜFETTİŞLER DOLANDIRICILIĞI ORTAYA ÇIKARDI

İlerleyen dönemlerde kredileri ödeyemeyecek duruma gelen Sonay F., kayıplara karıştı. Bu arada Sonay F.'nin kredileri çektiği şubelerden de taksitler ödenmeyince müşteriler arandı. Müşterilerin, kredi almadıklarını söylemesi üzerine hesapları incelemeye alan banka müfettişleri, dolandırıcılık olayını ortaya çıkardı. Hesaplardaki detaylı incelemede, ortadan kaybolan bankacının, 15 milyon liraya yakın kredi vurgunu gerçekleştirdiği belirlendi.

GİZLENDİĞİ EVDE YAKALANDI



Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na, her yerde aranan Sonay F.'nin Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi'ndeki adreste saklandığı yönünde bilgi geldi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaptığı çalışmada, Sonay F.'nin gizlendiği evi tespit etti.

7 DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ARANIYORMUŞ

Fiziki takibe alınan Sonay F., evine girmek üzereyken, gözaltına alındı. Jandarmada yapılan incelemede Sonay F.'nin, 7 ayrı 'dolandırıcılık' suçundan aranması olduğu belirlendi. Soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen Sonay F., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Polise yakalanmamak için balkondan atlayınca ölümden döndü