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Testi pozitif olanlar farklı yere alındı

Giriş Tarihi: 7.9.2020 ABONE OL
Testi pozitif olanlar farklı yere alındı
KPSS öncesi binaların detaylı temizliği yapılarak dezenfekte edildi. Adaylara maske ve dezenfektan dağıtıldı. Sınav görevlilerinin Kovid-19 durumları HES kodları aracılığıyla takip edildi. Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar, HES kodlarından belirlenerek ve Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Kovid-19 durumlarına göre gruplara ayrıldı ve sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alındı. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Kars'ta testi pozitif çıkmış, koronavirüs tedavisi gören 66 aday ayrı binada gerekli tedbirler ile sınava alındı.
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Testi pozitif olanlar farklı yere alındı
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