‘Trafik Canavarı’na 24 saatte 20 kurban

Trabzon'unVakfıkebir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında A.G. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayça Al (19) ile arkadaşı Doğukan Boynuz'a (21) çarptı. Çarpma sonucu yaralanan iki arkadaş hastaneye kaldırıldı. Ayça Al, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Doğukan Boynuz ise tedavi altına alındı.Dikili'de motosiklet sürücüsü Furkan Sonbahar (17) ile arkadaşı Raşit Boztepe (19) cadde üzerinde motosiklet ile kendi aralarında yarış yaparken, bir otomobil her iki motosiklete de çarptı. Yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü Sonbahar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer motosiklet sürücüsü Boztepe'nin ise ağır yaralandığı tespit edildi. Kınık ilçesinde de panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada Barış Soyalp (45) ve Hüseyin Islekoğlu hayatını kaybetti.Kula'da otomobil, traktöre arkadan çarptı. Otomobilin sürücüsü Basri Dere yaralanırken, akrabası Şerife Dere (71) öldü.Çağrı Acar yönetimindeki araç, yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Acar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.Gebze D100 Karayolu'nda TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Oğuzhan İpekişleyen hayatını kaybetti.Otomobil ile hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Fadile Koşan ile 6 aylık kızı Asya yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.Eskipazar'da, istinat duvarına çarpan kamyonetten inen 2 kişiye otomobil çarptı. Kazada, amca çocukları Ahmet Aslan (30) ile Kerim Aslan (35) yaşamını yitirdi.Pınarbaşı'nda meydana gelen trafik kazasında 50 yaşındaki Nedim Ş. hayatını kaybederken, İbrahim Ş. ise yaralandı.Bir otomobilin çarptığı Nazlı Oda (50) hayatını kaybetti.Cizre'de un yüklü TIR freninin boşalması sonucu başka bir TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçta bulunan sürücü Selahattin Tanrıkulu, Mahmut Akın ve Abdurrahman Öner feci şekilde can verdi.Malatya'da da arı yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Sağlık ve kurtarma ekipleri arı kovanlarının yola saçılması nedeniyle özel kıyafetlerle müdahale edebildi. İsmail Başyiğit, Abdullah Baki ve Doğan Dallı hayatını kaybetti.MAlaçam ilçesinde şarampole yuvarlanan traktördeki Gülbeyaz Çetin (55) hayatını kaybetti, oğlu Ramazan Çetin (22) ağır yaralandı./ SABAH