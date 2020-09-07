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kayıp kadını aradı

'nın Menteşe İlçesinde dört gün önce sabah saatlerinde evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki Şevkinaz Zencir yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Menteşe’nin kırsal Yemişendere Mahallesinde günlerdir kıendisinden haber alınamayan Zencir'in arama çalışmalarına polis helikopteri ‘’de katıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 17:08 Son Güncelleme: 7.9.2020 17:21 ABONE OL
Uçan Göz kayıp kadını aradı

Kayıp kadın için bugün Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne yaz sezonu için Genel Müdürlük tarafından gönderilen 'Uçan göz' isimli polis helikopteri de arama yaptı.

Kayıp kadını AFAD, UMKE, AKUT, Jandarma, Jandarma Komando Birliği, MAG/AME (Mahalle Afet Gönülleri Acil Müdahale Ekibi), iz takip köpekleri ve mahalle sakinleri arama çalışmasına katıldı.

Polis helikopteri tarafından Yılanlı dağı çamlık alanda yapılan aramalarda da bir sonuç alınamadı. Yemişendere mahallesi ormanlık alan ile birlikte yakın mahallelerin arazi ve ormanlık alanları da Uçan Göz helikopteri ile tarama yapıldı.

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Uçan Göz kayıp kadını aradı
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