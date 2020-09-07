Uludağ’da betonlaşmaya geçit yok

Bursa'da sözde doğa severler bağ evi adı altında Uludağ'ı betona boğuyorlar. Doğa harikası ormanlara yasak olmasına rağmen beton yapılar yapmakla yetinmeyen vatandaşlar bir de kale duvarını andıran taş duvarlar örmeye başladı. Belediyenin yıkımı sonrası deprem bölgesini andıran Uludağ'da temiz hava almaya gelenler moloz yığınları arasında dolaşmak zorunda kalıyor. Uludağ'ın en gözde yerlerinde biri olan ve binlerce vatandaşın temiz hava almak için geldiği Dolu Baba mevkisinde yasağa rağmen bazı vatandaşlar tek kat ya da 2 katlı evler inşa ediyor. Beton yapıların üstünü ahşap kaplayarak kamufle edenler, köylülerden aldıkları tarlalar sayesinde ormanı talan ediyorlar. Asırlık çam ağaçlarını keserek aldıkları arsaları genişletenler, bir de taş duvar örmeyi ihmal etmiyorlar. Osmangazi Belediyesi ekipleri yasak yapıları yıkıyor. Ancak yıkılan beton yapılara ait molozlar olduğu yerde duruyor.