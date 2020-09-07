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Yaban domuzları caddelerine indi

Antalya sokaklarında, 2 aydır yoğun olarak görülen yaban domuzları, ilçe sakinlerini korkutuyor. Dün gece caddeye kadar inen domuz, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 16:38 ABONE OL
Yaban domuzları Kaş caddelerine indi

Koronavirüs pandemisi nedeniyle sokak kısıtlamalarının uygulandığı dönemde, doğada aç kalıp, kent merkezine inen yaban hayvanları, yerleşim yerlerinde hala görülüyor.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, Konyaaltı bölgesinde sık sık görülen yaban domuzları, turistik ilçe Kaş'ta da 2 aydır yoğun olarak görülüyor. Domuzlar, dün gece ilçe merkezinin caddelerine kadar indi.

İlçe sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen domuz, kaçmak yerine kameraya baktı. İlçe sakinleri, mahallelere kadar inen domuzlar için çare bulunmasını istiyor.

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Yaban domuzları Kaş caddelerine indi
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