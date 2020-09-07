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Yaralı anne, oğlunu bir an olsun kucağından bırakmadı

Dün öğle saatlerinde 'da meydana gelen kazada aynı aileden 2'si çocu 4 kişi yaralandı. Kaza sonrasında yürekleri dağlayan anlar yaşandı. Yaralı Özlem Koç Uçar, kendisi gibi yaralanan 3 yaşındaki oğlunu hem ambulansta hem de ambulanstan indirilip hastaneye götürüldüğü sırada bir an olsun kucağından indirmedi.

DHA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 15:28 Son Güncelleme: 7.9.2020 15:31 ABONE OL
Yaralı anne, oğlunu bir an olsun kucağından bırakmadı

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, yağışlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişilik aile ölümden döndü.

Yaralı anne, oğlunu bir an olsun kucağından bırakmadı

Aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin yaralandığı kazada annenin, 3 yaşındaki kendisi gibi hafif yaralı olan oğlunu ambulansta ve ambulanstan inerken bile kucağından bırakmaması dikkat çekti.

Yaralı anne, oğlunu bir an olsun kucağından bırakmadı

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana geldi. yönünden İstanbul'a doğru gitmekte olan Dilavet Uçar (38) yönetimindeki 34 BSD 998 plakalı lüks otomobil, Orhangazi Kavşağı yakınlarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bariyerlere çarptı.

Yaralı anne, oğlunu bir an olsun kucağından bırakmadı

Kazada otomobil sürücüsü Dilaver Uçar, eşi Özlem Koç Uçar (34), 3 yaşındaki oğlu Aren Uçar ve 1 yaşındaki oğulları Arda Uçar hafif yaralandı.

Yaralı anne, oğlunu bir an olsun kucağından bırakmadı

Yaralı Uçar ailesi için olay yerine ambulans çağrıldı. Kazada yaralanan anne Özlem Koç Uçar, 3 yaşındaki kendisi gibi hafif yaralı olan oğlunu ambulansta ve ambulanstan inerken bile kucağından bırakmadı.

Yaralı anne, oğlunu bir an olsun kucağından bırakmadı

Uçar ailesi ambulansla Orhangazi Devlet hastanesine kaldırılarak burada tedaviye alınırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Yaralı anne, oğlunu bir an olsun kucağından bırakmadı
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