Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yasağa rağmen kına gecesini, otomobil farının aydınlatmasıyla yaptılar

Yasağa rağmen kına gecesini, otomobil farının aydınlatmasıyla yaptılar

'da, yasağa rağmen sitenin arka bahçesindeki ışıkların kapatılıp, otomobil farının aydınlatmasıyla yapılan kına gecesi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 7.9.2020 10:56 ABONE OL
Yasağa rağmen kına gecesini, otomobil farının aydınlatmasıyla yaptılar

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu'nca koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla düğünlere 1 saatlik sınırlama getirilirken, konvoylar, kına gecesi, sünnet düğünü ve nişan töreni gibi birçok etkinlik de yasaklandı. Yasağa ve salgının bulaş riskine rağmen bir grup, cumartesi akşamı merkez Kayapınar ilçesinde bulunan sitenin arka bahçesinde kına gecesi düzenledi. Işıkların kapatılarak, otomobil farının aydınlatmasıyla yapılan, davul ve zurna eşliğinde halay çekilen kına gecesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yasağa rağmen kına gecesini, otomobil farının aydınlatmasıyla yaptılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA