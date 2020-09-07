Zonguldak'ta hatalı basım 100 lira uçuk fiyata satışa çıkarıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde balıkçılık yapan Tuncay Yazgan, daha önce kimsenin başına gelmeyen bir olayla karşı karşıya kaldı. Kimilerine göre bu parayla Yazgan'a 'piyango' çıktı, kimilerine göre ise 'talih kuşu' kondu.

KOLEKSİYON DEĞERİ TAŞIYOR

İlçede balıkçılık yapan Tuncay Yazgan, muhabirlere elindeki paralar arasında ön yüz sağ üst köşedeki 100 rakamının bir sıfırı eksik olan banknot gördüğünü söyledi. Başta kandırıldığını veya paranın sahte olduğunu düşünen Yazgan, daha sonra banknotun koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek satışa çıkarmaya karar verdi.

"100 BİN LİRAYA SATIP OĞLUMA ARABA ALACAĞIM"

Yazgan, paranın sahte olduğunu düşündüğünü ancak daha sonra baskı hatası olduğunu öğrendiğini belirterek, "Parayı satıp oğluma bir araba almak istiyorum. İnternette araştırdım, 50 lira baskı hatalı paranın 75 bin liraya satışa çıkarıldığını gördüm. Ben de isteyene 100 bin liraya satmayı düşünüyorum. Satabilirsem bu parayla oğluma araba almayı düşünüyorum." diye konuştu.

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