Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 18 yaşındaki Sevilay Kaya'yı boğazını keserek öldürmüştü! Olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı

18 yaşındaki 'yı boğazını keserek öldürmüştü! Olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı

Gaziosmanpaşa'da birlikte yaşadığı 18 yaşındaki 'yı bıçakla boğazını keserek öldüren dini nikâhlı eşi Vüsal Oruçov'un olay yerinden çıkarken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.Görüntülerde, Sevilay Kaya'yı öldürdüğü binanın kapısından çıkan Vüsal Oruçov'un, olay yerinden yaya olarak uzaklaştığı görülüyor.

DHA
Giriş Tarihi: 8.9.2020 12:34 Son Güncelleme: 8.9.2020 12:54 ABONE OL
18 yaşındaki Sevilay Kaya'yı boğazını keserek öldürmüştü! Olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı

Olay, 5 Eylül'de Merkez Mahallesi Aldemir Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, Vüsal Oruçov kendisini aldattığını iddia ettiği eşi ile tartışmaya başladı.

18 yaşındaki Sevilay Kaya'yı boğazını keserek öldürmüştü! Olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı

Oruçov daha sonra eline aldığı bıçakla Kaya'ya saldırdı. Kaya'nın boğazını kesen Oruçov bir süre daha evde durduktan sonra binadan çıkarak uzaklaştı.

Son dakika | İstanbul'da sevgilisini boğazını keserek katleden caninin kan donduran görüntüleri ortaya çıktı | Video

18 yaşındaki Sevilay Kaya'yı boğazını keserek öldürmüştü! Olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı

Komşularının haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin, yaptığı kontrolde Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

18 yaşındaki Sevilay Kaya'yı boğazını keserek öldürmüştü! Olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı

'yı öldüren Vüsal Oruçov'un olay yerinden kaçarken güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kaya'yı öldürdüğü binanın kapısından çıkan Vüsal Oruçov'un, olay yerinden yaya olarak uzaklaştığı görülüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
18 yaşındaki Sevilay Kaya'yı boğazını keserek öldürmüştü! Olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA