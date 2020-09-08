29 yaşındaki genç her yerde aranıyor

NEHİRDE TABANCA VE TELEFONU BULUNDU

29 yaşındaki gencin bulunması için Jandarma, AFAD ve AKUT'un devam ettirdiği arama çalışmalarına Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK) ile özel eğitimli Arama Kurtarma Köpeği 'Pati' ve Kadavra Köpeği 'Nekro' katıldı. JAK bot ile nehrin kıyısında demir çubuklarla arama yaparken SAK dalgıçları ise nehrin içinde çalışmalarını sürdürüyor.

Suda yapılan aramada Altan'a ait olduğu öğrenilen telefon ile bir adet tabanca bulundu. Bunun üzerine ekipler, aramalarını nehirde yoğunlaştırdı. Öte yandan, aramalarda termal kamera ve drone de kullanılıyor. Arama çalışmalarının akşam saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.

