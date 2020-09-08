Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 48 yaşındaki adam, arı sokması yüzünden öldü

48 yaşındaki adam, arı sokması yüzünden öldü

Seydikemer’de Belediyesi’nde 6 yıldır görev yapan 48 yaşındaki Recep Büķlü arı sokması sonucu hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Recep Büklü'nün vefatı ailesini ve Seydikemer Belediyemizi yasa boğdu.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 8.9.2020 16:40 Son Güncelleme: 8.9.2020 16:45 ABONE OL
48 yaşındaki adam, arı sokması yüzünden öldü

Seydikemer Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde Vidanjör şoförü olarak görev yapan 48 yaşındaki Recep Büklü'yü geçtiğimiz günlerde evinde oturduğu sırada arı soktu.

Arıya alerjisi olan Büklü hastaneye kaldırıldı. Bir süre hastanenin yoğun bakımında tedavi altında olan Recep Büklü, yaşam savaşını kaybetti.

YAKINLARI YASA BOĞULDU

Seydikemer Belediyesi'nde yaklaşık 6 yıldır görev yapan Büklü'nün vefatı ailesini, yakınlarını ve Belediye çalışanlarına yasa boğdu.

Büklü'nün cenazesi bugün Seydikemer ilçesi Sahil Ceylan Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi. Covid-19 pandemisi nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edilerek kılınan cenaze namazına Seydikemer Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ali Türkan, Mustafa Karakuş, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Cenazesi vinç yardımıyla çıkartıldı!

ARKADAŞINA GÖNDER
48 yaşındaki adam, arı sokması yüzünden öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA