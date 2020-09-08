48 yaşındaki adam, arı sokması yüzünden öldü

Seydikemer Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde Vidanjör şoförü olarak görev yapan 48 yaşındaki Recep Büklü'yü geçtiğimiz günlerde evinde oturduğu sırada arı soktu.

Arıya alerjisi olan Büklü hastaneye kaldırıldı. Bir süre hastanenin yoğun bakımında tedavi altında olan Recep Büklü, yaşam savaşını kaybetti.

YAKINLARI YASA BOĞULDU

Seydikemer Belediyesi'nde yaklaşık 6 yıldır görev yapan Büklü'nün vefatı ailesini, yakınlarını ve Belediye çalışanlarına yasa boğdu.

Büklü'nün cenazesi bugün Seydikemer ilçesi Sahil Ceylan Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi. Covid-19 pandemisi nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edilerek kılınan cenaze namazına Seydikemer Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ali Türkan, Mustafa Karakuş, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.