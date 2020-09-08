65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde var? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller

Corona virüs salgını, etkilerini göstermeye devam ederken, bu noktada en büyük risk grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşlar için bazı illerin valilikleri tarafından kısıtlamalar getiriliyor. Koronavirüs salgınına tedbiren bazı illerin valilikleri tarafından alınan karara göre; düğün, halk pazarı gibi toplu alanlarda 65 yaş üstü vatandaşları kapsayan yasaklar getirildi. Bu noktada vatandaşlar kısıtlama olan illeri merak ediyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ve kısıtlıma olan iller

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

İzmir, Konya, Ankara gibi birçok illerin valiliklerinden yayımlanan genelgelere göre; 65 yaş üstü vatandaşlara düğün, toplu taşıma, halk pazarları gibi birçok bölgede yer almalarına kısıtlama getirildiği bildirildi…