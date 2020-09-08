Açığa alınan kaymakam ve vali yardımcısı hangileri? Açığa alınan kaymakamlar listesi!

Adıyaman, Artvin, Düzce başta olmak üzere birçok ilçe kaymakamı İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan FETÖ soruşturmaları kapsamında yüze yakın kaymakam ve vali yardımcısı FETÖ şüphesiyle görevden alındıktan sonra vatandaşlar, görevden alınan kaymakam ve vali yardımcısı listesi ve isimlerini araştırmaya başladı. İşte, illere göre görevden alınan vali yardımcıları ve kaymakamlar.
GÖREVDEN ALINAN VALİ YARDIMCILARI
İşte açığa alınan vali yardımcıları: Bedir Deveci (Adıyaman), Nebi Çanga (Artvin), Cevat Uyanık (Artvin), Yusuf Gemici (Bingöl), Kemal Karahan (Bitlis), Mehmet Fevzi Dönmez (Düzce), Yunus Koç (Iğdır), Barbaros Baran (Karabük), İdris Akça (Muş), Murat Girgin (Sinop), Fatih İzmir (Şırnak), Akın Zor (Tunceli), Ferhat Atar (Van)
GÖREVDEN ALINAN KAYMAKAM
İşte açığa alınan kaymakamlar: Sadettin Doğan (Kahta), Bedirhan İmamoğlu (Besni), Hasan Doğan (Diyadin), Abdullah Kadıoğlu (Patnos), Fatih Dülgeroğlu (Arhavi), Muhammet Furkan (Güroymak), Hakan Şeker (Uzundere), Mustafa Selim (Narman), Cevat Gün (Tirebolu), Emre Yalçın (Malazgirt), Ahmet Demirci (Erzin), Yasin Yunak (İnebolu), Ahmet Altun (Bahşılı), Barbaros Akbulak (Pötürge), Hamza Özer (Akçakale), Adem Can (Çaldıran), Fatih Sayar (Gürpınar), Fatih Okumuş (Boğazlıyan), Hasan Günaydın (Asarcık)
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