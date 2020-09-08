Açığa alınan kaymakam ve vali yardımcısı hangileri? Açığa alınan kaymakamlar listesi!

Adıyaman, Artvin, Düzce başta olmak üzere birçok ilçe kaymakamı İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan FETÖ soruşturmaları kapsamında yüze yakın kaymakam ve vali yardımcısı FETÖ şüphesiyle görevden alındıktan sonra vatandaşlar, görevden alınan kaymakam ve vali yardımcısı listesi ve isimlerini araştırmaya başladı. İşte, illere göre görevden alınan vali yardımcıları ve kaymakamlar.