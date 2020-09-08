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Açığa alınan kaymakam ve vali yardımcısı hangileri? Açığa alınan kaymakamlar listesi!

Dün akşam vali yardımcıları ve Kaymakamlar ile ilgili bir haberi geldi ve çok sayıda kaymakamı görevden alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından 35 kaymakam hakkında soruşturması başlatıldı bildirildi. Bu kararların ardından vatandaşlar görevden alınan Kaymakamlar kimler isimlerini gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı. Peki, dün içişleri bakanlığı hangi kaymakamları görevden aldı ve isimleri neler? İşte dün başlatılan bir soruşturma ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 8.9.2020 11:07 Son Güncelleme: 8.9.2020 11:09 ABONE OL
Açığa alınan kaymakam ve vali yardımcısı hangileri? Açığa alınan kaymakamlar listesi!

Adıyaman, Artvin, Düzce başta olmak üzere birçok ilçe kaymakamı İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan soruşturmaları kapsamında yüze yakın kaymakam ve vali yardımcısı FETÖ şüphesiyle görevden alındıktan sonra vatandaşlar, görevden alınan kaymakam ve vali yardımcısı listesi ve isimlerini araştırmaya başladı. İşte, illere göre görevden alınan vali yardımcıları ve kaymakamlar.

Açığa alınan kaymakam ve vali yardımcısı hangileri? Açığa alınan kaymakamlar listesi!

GÖREVDEN ALINAN VALİ YARDIMCILARI

İşte açığa alınan vali yardımcıları: Bedir Deveci (Adıyaman), Nebi Çanga (Artvin), Cevat Uyanık (Artvin), Yusuf Gemici (Bingöl), Kemal Karahan (Bitlis), Mehmet Fevzi Dönmez (Düzce), Yunus Koç (Iğdır), Barbaros Baran (Karabük), İdris Akça (Muş), Murat Girgin (Sinop), Fatih İzmir (Şırnak), Akın Zor (Tunceli), Ferhat Atar (Van)

Açığa alınan kaymakam ve vali yardımcısı hangileri? Açığa alınan kaymakamlar listesi!

GÖREVDEN ALINAN KAYMAKAM

İşte açığa alınan kaymakamlar: Sadettin Doğan (Kahta), Bedirhan İmamoğlu (Besni), Hasan Doğan (Diyadin), Abdullah Kadıoğlu (Patnos), Fatih Dülgeroğlu (Arhavi), Muhammet Furkan (Güroymak), Hakan Şeker (Uzundere), Mustafa Selim (Narman), Cevat Gün (Tirebolu), Emre Yalçın (Malazgirt), Ahmet Demirci (Erzin), Yasin Yunak (İnebolu), Ahmet Altun (Bahşılı), Barbaros Akbulak (Pötürge), Hamza Özer (Akçakale), Adem Can (Çaldıran), Fatih Sayar (Gürpınar), Fatih Okumuş (Boğazlıyan), Hasan Günaydın (Asarcık)

Açığa alınan kaymakam ve vali yardımcısı hangileri? Açığa alınan kaymakamlar listesi!

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Açığa alınan kaymakam ve vali yardımcısı hangileri? Açığa alınan kaymakamlar listesi!
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