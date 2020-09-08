Afgan işçi, vatandaşını dedikodu yaptığı için bıçaklayarak öldürmüş

Olay, Konya-Adana karayolu üzerinde bulunan Karatay ilçesine bağlı Şatır Mahallesinde meydana geldi. 3 Eylül'de saat 20.00 sıralarında bölgede faaliyet gösteren bir şirkete ait tarla içerisindeki su kuyusunda, sulama işlerinde çalışan Afganistan uyruklu Aziz Samadi'nin bıçaklanarak öldürülmüş cesedi bulundu. Bunun üzerine bölgeye giden Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, öldürülen Samadi'nin uzun süredir şirkette sulama işlerinde çalıştığı, 31 Ağustos tarihinde gece saat 23.30 sıralarında tarlayı sulamak için kaldığı evden çıktığı ve bir daha geri dönmediğini, şirket yetkililerinin de Samadi hakkında kayıp ihbarında bulunduğunu tespit etti. Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi bulunan Samadi'nin cesedi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak, morga kaldırıldı.

KARDEŞİ İLE BİRLİKTE PLANLAMIŞ

Soruşturmayı yürüten ekipler, Samadi'nin daha önce aynı şirkette çalışan ancak daha sonra işten çıkartılan vatandaşı İhsan Nazari ile aralarında husumet bulunduğunu tespit etti. Nazari'nin aynı şirkette çalışmaya devam eden kardeşi Akif Nazari ile olayı planladığını belirleyen polis, Akif Nazari'yi gözaltına aldı. İhsan Nazari'nin de Çumra ilçesinde bulunduğunu belirleyen polis, ilçeye gitti. Polisleri görünce kaçmaya başlayan Nazari ile polis arasında kovalamaca yaşandı. İhsan Nazari yaşanan kovalamaca sonucu girdiği evinde yakalanarak gözaltına alındı.

