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Akrabaların silahlı kavgasında ortalık savaş alanına döndü

'da, akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bitti. Ortalığın savaş alanına döndüğü silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken şüpheli şahıslar kayıplara karıştı.

İHA
Giriş Tarihi: 8.9.2020 15:51 ABONE OL
Akrabaların silahlı kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Defterdarlığı yakınlarında akrabalar arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Akrabaların silahlı kavgasında ortalık savaş alanına döndü

BACAĞINDAN YARALANDI

Bir anda ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada Z.A. isimli kişi, pompalı av tüfeğinden çıkan saçmaların bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Kavgaya karışan şahıslar aynı zamanda olay yerinde bulunan bir otomobilin camlarını da sopalarla paramparça etti.

Akrabaların silahlı kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Yaralı Z.A., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Akrabaların silahlı kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Öte yandan kavgada kullanılan av tüfeğini olay yeri yakınlarında bulunan bir markete bırakarak kaçan şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Akrabaların silahlı kavgasında ortalık savaş alanına döndü
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