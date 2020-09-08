Akrabaların silahlı kavgasında ortalık savaş alanına döndü

BACAĞINDAN YARALANDI

Bir anda ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada Z.A. isimli kişi, pompalı av tüfeğinden çıkan saçmaların bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Kavgaya karışan şahıslar aynı zamanda olay yerinde bulunan bir otomobilin camlarını da sopalarla paramparça etti.